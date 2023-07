, i principi cardine di un buon calciomercato. Principi ai quali aderisce stoicamente il, lo ha fatto negli ultimi anni e non ha intenzione di scostarsi dalla retta via nel futuro prossimo. Lo ha dimostrato nella ripartenza dopo il ciclo avviato da Klopp, lo ha implementato nel corso degli ultimi anni dopo addii importanti dal punto di vista tecnico ed economico come quelli di. E i programmi per quest'estate non sono cambiati, c'è da sostituiree ci sono gli oltre 100 milioni di euro incassati dal Real Madrid (103 più bonus fino al 30% dell'importo totale) come tesoretto per farlo. Le idee sono già chiare nella mente della dirigenza, che ha già avviato i primi contatti per il primo obiettivo:e delle nazionali giovanIli francesi. Un nome che incarna esattamente la filosofia del club di Dortmund.- Se c'è una cosa che spesso viene rimproverata ai club italiani, anche ai top, è quella di non sfruttare a pieno gli introiti delle cessioni importanti prediligendo il mantenimento degli equilibri di bilancio. Una tendenza che ilin queste settimane sta provando a invertire avendo già dato fondo traa circa metà della cifra incassata dal Newcastle per la cessione di(70 milioni più 10 di bonus dal Newcastle)., perché le grandi cessioni dei gialloneri sono sempre arrivate da grandi investimenti. Il coraggio di spendere e la lungimiranza di andare a investire cifre anche ingenti per giocatori prima della loro definitiva esplosione: è così che con i 64 milioni di(pagato 13) e i 135 milioni di(pagato 35 un anno prima) tra gli altri arrivadal City per poco più di 20 milioni, poi rivenduto a 85 milioni; con i 64 milioni di(prossimo acquisto del Milan) arrivaper 28 e un anno dopo anche la sua cessione per 32 milioni al PSG porta all'acquisto di(20), rivenduto a 60 e sostituito con. Qualcuno obietterà: ''. Ma a Dortmund questa linea è stata portata avanti anche in annate senza grandi cessioni., la 'grande' partenza dell'anno èal Werder Brema per 4 milioni seguito daal Marsiglia in prestito oneroso a 1 milione (l'anno successivo il riscatto a 11 milioni): in quell'anno arriva un giocatore affermato comeper 25 milioni dalla Juventus,, che oggi fa la nuova fortuna del Dortmund.- Per il Dortmund spendere bene vuol dire scommettere sul futuro e sulla capacità di raffinare ogni talento grezzo fino a renderlo un diamante prezioso. Non stupisce quindi che su questa scia il prossimo obiettivo individuato sia quel Zaire-Emery che ha scritto la storia diventando, contro il Bayern Monaco,riferisce la stampa francese, con il club della Vestfalia pronto a mettere sul piatto anche cifre importanti per portare a casa un'altra pepita. E cifre importanti ne servono, perché questa volta convincere il Paris Saint-Germain a privarsi del classe 2006 è tutt'altro che semplice. Vero che il PSG sta facendo una campagna acquisti molto importante che necessità anche di uscite per essere sostenuta,. Vividi nella memoria dei tifosi del Paris i tanti prospetti passati dall'academy della società e mai realmente valorizzati. Citiamone alcuni. C'è chi è stato sacrificato a cifre a malapena sufficienti (, per 15 milioni al Leverkusen), qualcun altro ha trovato spazio in prima squadra per poi fare altre scelte (, a zero alla Juve), altri non hanno mai avuto davvero una chance a Parigi per poi consacrarsi altrove (e soprattutto, campione di Francia con il Lille e d'Italia con il Milan). Un altro precedente eclatante è quello di, che a 17-18 anni si affacciava alla Prima squadra per poi trasferirsi a parametro zero alla Juventus nel 2014, che in un solo anno riuscì a valorizzarlo e a rivenderlo al Bayern Monaco., perché l'acquisto smodato di campioni ha sì creato in breve tempo una squadra competitiva ai massimi livelli, ma non ha permesso comunque di compiere l'ultimo passo verso l'agognata Champions e ha lasciato una rosa. Basti pensare che l'unico prodotto delle giovanili capace di farsi stabilmente largo al Paris è stato. Troppo poco, i tifosi vogliono un cambio di rotta che passi anche dalla valorizzazione dei prodotti interni e Zaire-Emery ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere il primo da cui partire.. Sul classe 2006 si gioca quindi una partita importante: da una parte la filosofia del coraggio del Dortmund, dall'altro un PSG che non vuole più guardarsi indietro e pentirsi dei propri errori.@Albri_Fede90