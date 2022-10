Chi lo conosce bene giura chesia un talento vero. Nessun errore sulla carta d’identità: 8 marzo 2006, poco più che un bambino. Per molti è il futuro del Psg, lui intanto ha già scritto un pezzo di storia: a 16 e 4 mesi è diventato il debuttante più giovane di sempre nella storia del club,(entrato negli ultimi 10 minuti della goleada col Maccabi Haifa). Un predestinato.- Centrocampista centrale, difende e imposta, recupera e rifinisce. E fa tesoro delle dritte di Verratti in allenamento.chiuso con un tocco morbido a scavalcare il portiere.- Cresciuto a pane e pallone, papà Franck è stato un ex giocatore e oggi allena squadre minori.dopo aver visto Warren a 7 anni stoppare di petto un pallone partito da 30 metri. Vicino c’era il cugino, che annuiva e sorrideva. Roba da stropicciarsi gli occhi.- Il Psg l’ha blindato fino al 2025,. Arrivato al Psg a 8 anni, a volte i suoi compagni neanche si impegnavano, “tanto c’era Warren che avrebbe rimesso tutto a posto” racconta un ex allenatore. Zaire-Emery è un talento da seguire, lo sapevano anche loro.