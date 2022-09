Sembrava un'operazione in uscita capolavoro per la Juve, quella legata a Denis Zakaria. Finito sul gong al Chelsea, in prestito per 3 milioni più 1 di bonus e diritto di riscatto fissato a 28 milioni più 5 di bonus. Solo che poco dopo Thomas Tuchel è stato esonerato. Solo che nel frattempo Zakaria ha disputato zero minuti. E allora l'ipotesi del riscatto sembra già sfumare...