Non ruberà la scena come l'intrigo Lukaku-Vlahovic, ma il mercato della Juve può essere arrivato a una svolta comunque attesa e importante: la cessione di Denis Zakaria al Monaco. Il week-end è servito infatti per fare in modo che il club del Principato potesse trovare l'accordo con l'entourage del centrocampista svizzero, infine convinto dal progetto del suo ex allenatore Adolf Hutter, con cui ha giocato la sua ultima mezza stagione tra le fila del Borussia Monchengladbach prima di trasferirsi alla Juve.



COSA MANCA - Con il sì di Zakaria ora può entrare nella fase finale la trattativa tra Juve e Monaco, già ampiamente impostata nelle scorse settimana. Intesa economica vicina alla somma di 18 milioni bonus compresi, in attesa di definire gli ultimi dettagli (che dettagli poi non sono) riguardo la formula: il Monaco spinge per il prestito con obbligo di riscatto condizionato, sulla facilità delle condizioni si stanno orientando le ultime battute con la Juve disposta anche a rinunciare a qualcosina sui bonus pur di venderlo subito a titolo definitivo.