"Zalewski esclude qualsivoglia, seppur minimo, coinvolgimento. Ci ha conferito mandato per agire in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno leso il suo nome, la sua immagine e reputazione". Lo hanno dichiarato gli avvocati dell'esterno romanista Paolo Rodella e Federico Olivo. Il giocatore si dichiara del tutto estraneo ai fatti menzionati da Fabrizio Corona e al calcio scommesse ed è pronto ad adire a vie legali per tutelare il suo nome. Nella giornata di oggi è rientrato a Trigoria dopo gli impegni in con l'Under 21 polacca e ha parlato con i dirigenti del club. Nelle prossime ore è anche atteso un comunicato