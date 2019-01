Gianluca Zambrotta, ex terzino del Milan, è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato della stagione dei rossoneri: "Bisogna dare tempo a Gattuso di lavorare, il Milan si trova a -1 dalla zona Champions e non bisogna dimenticare i tanti infortunati. Gattuso ora tornerà ad avere quasi tutti a disposizione, ha delle possibilità per lottare per la zona Champions".