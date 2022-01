Gianluca Zambrotta, ex difensore della Juve, parla alla Gazzetta dello Sport del momento in casa Inter: "Per me è un bene che ci sia maggiore equilibrio. L’Inter è stata formata da Conte e Inzaghi sta dando continuità e ora l’Inter è la squadra da battere. Dybala all'Inter? Onestamente no. Lo vedo bene nel progetto Juve, anche se devo dire che osservando la sponda nerazzurra, con la presenza di Marotta e Zanetti che è argentino viene il pensiero che qualche sponda ce l’avrebbe…".