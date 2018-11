, si appresta a osservare la sfida tra due delle sue ex squadre questa sera a San Siro. Ne ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport:"Assolutamente no. Con lo United meritava di vincere due o tre a zero, la Juve crea tanto, ha personalità e mentalità vincente, quando perde l’obiettivo è cancellare subito la brutta serata. Io credo che in A il divario con le altre quest’anno sia aumentato, perché i bianconeri hanno una rosa più attrezzata e con CR7 in tutti è cresciuta la consapevolezza che si debba dare di più: ora possono giocarsela con tutti pure in Europa e in Italia non hanno rivali, anche se Napoli e Inter stanno facendo bene"."Lui e Messi lo meriterebbero ogni anno per numeri e continuità, però col Mondiale di mezzo uno come Griezmann può scombinare i piani"."La dedizione, la capacità di essere sempre sul pezzo e di far rendere al meglio i giocatori. Al Milan avevano un ottimo rapporto, abbiamo riso tanto insieme. Allegri ha sempre saputo leggere le gare e cambiarle, alla Juve è diventato più bravo nella gestione di uno spogliatoio di grandi giocatori"."Uno stadio che ti urla contro non è facile da ignorare, ma Leo sa che cosa lo aspetta"."La finale di Champions persa con la Juve è l’unica che vorrei rigiocare. Da milanista l’1-1 del famoso gol annullato a Muntari: impossibile non ricordarlo".