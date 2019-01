Gianluca Zambrotta commenta a Sky Sport le strategie delle big di Serie A: "La Juventus è una società sempre attiva sul mercato, ha preso Cristiano Ronaldo non solo per l’aspetto del marketing ma anche per i risultati in Champions League. Però non dimentichiamoci dell’Inter, che ha acquistato una pedina fondamentale come Beppe Marotta. E' un innesto che può la differenza fuori dal campo da gioco”.