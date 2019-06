Gianluca Zambrotta, ex difensore di Milan e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Nazionale italiana femminile e di quella Under 21, che tanto bene stanno facendo, per poi commentare le scelte di Sarri, Giampaolo e Conte.



Queste le sue parole: "Meno male stiamo andando meglio, erano anni che mancava l'allegria e la voglia di seguire l'Italia. Quando si vede azzurro è sempre bello. Vogliamo promuovere l'Under 21, parliamo di giovani talenti con grande futuro davanti. Facciamo gli scongiuri per la finale".



SU CHIESA - "Gioca nella Fiorentina, una squadra importante e gioca titolare. È giovane e con l'Under 21 sta facendo bene. Il salto verso la Nazionale maggiore è importante ma intanto sta facendo la differenza".



SULLE PAROLE DI TOTTI - "Ha fatto una conferenza al di fuori dell'ambiente Roma e questo faceva pensare. È un simbolo per i tifosi, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe e probabilmente aveva già intenzione di cambiare aria. La tempistica della società è stata sbagliata, tutto doveva essere fatto in un'altra maniera. Le bandiere sono importanti ma questo è il calcio di oggi".



SU SARRI ALLA JUVE - "Lo conosciamo, abbiamo visto cosa ha fatto con Napoli, Chelsea ed Empoli. Se la juve cerca un allenatore che faccia giocare bene la squadra ha fatto la scelta giusta. Adesso Sarri deve capire l'ambiente ma penso che sia l'allenatore che ci voleva ai bianconeri".



SU GIAMPAOLO AL MILAN - "È un allenatore capace e un intenditore di calcio. Farà bene al calcio italiano".