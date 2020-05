Ivan Zamorano, ospite di MisionTUDN, parla di Lautaro Martinez e di Edinson Cavani: “Lautaro è un ragazzo giovane, di 22 anni, Cavani ne ha undici di più e ha un'esperienza enorme in club diversi. Ma l'arrivo di Cavani non ha nulla a che vedere con la cessione di Lautaro. Il Barcellona ha dei problemi economici che non gli permettono di prendere Lautaro: per me resta, non ho dubbi. Cavani può essere un alternativa ai titolari. Ci sono molte voci, Sanchez ritornerà al Manchester United e il Matador può occupare la casella che rimarrà vuota in attacco. Ma io garantisco che Lautaro è il futuro dell'Inter. Il Barcellona deve mettere sul piatto 100 milioni di euro, che è il minimo che l'Inter chiede per Lautaro. Ma credo che non li abbia. A Conte piace molto Vidal, è vero, ma prima deve offrire 100 milioni".