Ivan Zamorano, ex attaccante cileno dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della gara tra la Juventus e i nerazzurri in programma domani: ve ne riportiamo i passaggi più interessanti.



DOVE COLPIRE LA JUVE - "La difesa: l’ho vista un po’ lenta, ha perso brillantezza rispetto agli ultimi anni. L’Inter ha un centrocampo superiore ma per me vince se, oltre a passarsi bene la palla in mezzo, trova rapidità di esecuzione e verticalità. Pochi tochi e subito palla in profondità, soprattutto sulle fasce dove possiamo fare molto male. Lì Perisic ti ammazza nell’uno contro uno, Dumfries aggredisce dietro le linee e sa sbucare sul secondo palo come con la Fiorentina".



VIDAL E SANCHEZ - "E' anche grazie a loro se il Cile ha vinto due Coppe America consecutive. Ora sia Alexis che Arturo avranno il cuore spezzato per la mancata qualificazione del Cile al Mondiale, ma il calcio è meraviglioso perché ti dà sempre una rivincita. Sono orgoglioso quando li vedo con la maglia nerazzurra. Su Vidal posso dire che deve continuare così: dare il suo contributo quando serve, da grandissimo quale è, indipendentemente dalla carta di identità".



SANCHEZ LEONE IN GABBIA - "L’ha detto dopo il gol in Supercoppa dove ci ha fatto godere come pazzi. Vorrei proprio che lo ridicesse ancora una volta: significherebbe che Alexis ha rimesso di nuovo il piedino contro la Juve..."