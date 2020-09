Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, ha parlato a Radio Capital del caso Genoa e della positività al Covid di 14 componenti del gruppo squadra: "Quando c'è un numero di positivi così alto, non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare e possono contagiare altre persone. Stadi di nuovo aperti? Il comitato tecnico scientifico è radicalmente contrario alla presenza dei tifosi sugli spalti. Su questo si è già espresso".