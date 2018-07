Maurizio Zamparini, patron del Palermo, ricorda a la Gazzetta dello Sport Javier Pastore, portato in Italia proprio dal patron rosanero: "Il ragazzo era un fenomeno e per spiegarglielo le racconto un aneddoto. Quando avevamo già concluso segretamente l’affare con l’Huracan, mi capitò d’incontrare Carlo Ancelotti. E sa cosa mi disse: “Ho visto un argentino fortissimo, si chiama Pastore. So che non fa parte della nostra politica prendere giovani, ma spero che il Milan lo compri”. E io zitto, attento a non dire che era già nostro. Lo considero un po’ come se fosse mio figlio. L’altro giorno mi ha chiamato per salutarmi, ma io ero in riunione e non ho potuto parlarci. Lo farò presto. Ricordo ancora adesso il suo primo allenamento in ritiro. Dopo i primi tre palloni che toccò, mi vennero le lacrime agli occhi"