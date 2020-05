Lanei suoi anni più belli. Quando asi vincevano gli scudetti, quando 3 semifinaliste dierano italiane, quando i migliori sceglievano il nostro campionato per sfidarsi e scrivere, così, pagine epiche del calcio tricolore.. E di quella Serie A, di quel calcio, parla oggi a Calciomercato.com uno che, in silenzio e mai andando sopra le righe, ha sempre lottato in prima linea per vincere:eo Under 21 vinto, il Mondiale del 2002 con Byron Moreno, la Champions, la B, tutto in questa chiacchierata, dove si parte dalla mancanza del calcio, soprattutto di questi tempi: "Ha fatto parte della mia vita per tanto tempo, mi manca. Il campo, lo spogliatoio, le partite, mancano tante cose. Però la vita va avanti, si crea una famiglia e la realtà diventa un'altra"."Sì Foggia, ora non ricordo se con esattezza entrai al posto di Pioli, però recordo che perdemmo 2-1. Non un bell'esordio, quindi (ride, ndr). Però il ragazzo pensa che si sta avverando un sogno, dopo tanti sacrifici, la lontananza dalla famiglia e si avvera un qualcosa che ha sempre sperato e inseguito da quando sei bambino e giochi sui campetti in terra. Un sogno""Che a gennaio mi dà in prestito al Cagliari. In provincia sono stati anni importantissimi, quello che si impara sul campo nessuno allenatore può dartelo. Le intuizioni, quello che succede sul campo, lo scopri giocando. E i giovani devono giocare, non c'è niente da fare""Diciamo che era un bel gruppo, c'erano O'Neill, Muzzi, Mboma, che avevano voglia di fare con noi giovani. E giovani che volevano mettersi in mostra""A sorpresa. Ero della Fiorentina, era una cosa bella, perché andavo in una società importante come l'Inter, però non me l'aspettavo che la Fiorentina mi desse via così. Avevo fatto bene, due anni di B, le Nazionali giovanili, e poi mi sono ritrovato in quella realtà, piena di campioni, ed era difficile per un ragazzo come me trovare spazio, non era possibile giocare per un ventenne""Sì, li prese. Ma per giocare pochi (ride, ndr). Sono però stato anche fortunato, perché poi sono andato anche a Roma, con un allenatore importante che mi ha insegnato tanto e in un gruppo che mi ha accettato subito"."Comportandosi bene, lavorando, stando al proprio posto nello spogliatoio, facendosi rispettare. Essendo una persona vera e sincera, tranquilla, come si deve essere. Poi il mister si era innamorato delle mie caratteristiche: voleva un centrocampista completo, uno che sapeva lanciare ma anche rincorrere l'avversario, non piaceva un giocatore solo di rottura o solo di costruzione. Cercava un insieme di cose, non solo una caratteristica"."Eravamo una squadra super sì. Ma lo eravamo anchenel 2002, al Mondiale, ma non sempre le squadre super vincono. Ci vogliono anche fortuna e altri fattori, quell'episodio che ti fa svoltare. Come nelle partite tra Juve, Inter, Milan e Roma, almeno in quegli anni. Gli episodi facevano la differenza. Ora la Juve non ha rivali, le uniche volte che era indietro era per demerito suo. Ha una rosa che non ha nessuno, basta vedere il monte ingaggi. Due squadre in uno""E' una cosa indescrivibile, perché veniva dopo lo scudetto della Lazio, una sorta di rinvincita anche nei loro confronti. Una squadra fortissima, con giocatori importantissimi, e poi soprattutto la piazza di Roma ci ha spinto, i tifosi furono incredibili. Esperienza pazzesca, sai, vincerlo alla Juve è una cosa, vincerlo alla Roma è un evento""Sì, sì, è così.Perchè è più difficile farlo, lo raccontano proprio le statistiche""Mi sono trovato bene con tutti, tranne che nell'ultimo anno con Mancini, ma perché ero in scadenza di contratto, c'erano problemi con il rinnovo e quindi poi è venuto fuori il discorso della Juventus e tutto si è complicato. Nei primi sei mesi è andato tutto bene, a gennaio le cose sono cambiate, con più problematiche. Prima, però, sono sempre stato felicissimo di vestire quella maglia, ho sempre dato tutto, nel bene e nel male. Ci sono state annate più importanti e alcune meno. C'è stata la semifinale di Champions, il 5 maggio ma anche le Coppe Italia e le Supercoppa""Tutte, c'erano Juve, Inter, Milan, Lazio, Roma, Parma, Fiorentina. All'Inter eravamo forti, ma era difficile che ci fosse un divario come in questi anni. Anche perché i presidenti spendevano tantissimo, i giocatori più forti erano in Italia, la verità è questa. Anche quelle meno blasonate, avevano un top per squadra. A volte davvero bastava un episodio...""O che Abbiati non facesse quella parata su Kallon alla fine. Il Milan passò anche con l'Ajax all'ultimo secondo, se no dovevamo giocare contro gli olandesi. Una serie di cose che cambia tutto, con il Milan che poi vinse la Champions, vincendo una partita delle ultime 5. Tornando anche al 5 maggio, stavamo facendo una grande stagione nonostante le squadre che c'erano. Vincere o non vincere è questione di poco: infortunio, episodio e cose così. A differenza di ora, però, il talento era distribuito su 3 o 4 squadre. Ora non è così. La rosa della Lazio non è oggi paragonabile a quella della Juve, per fare un esempio""Rabbia, impotenza, furono tutti episodi a sfavore, neanche uno a favore. Poi si è capito anche dopo che non c'è stata del tutto buonafede, però non puoi tornare indietro col tempo. Mi ricordo una squadra incredibile: Maldini, Cannavaro, là davanti non ne parliamo, Del Piero, Vieri, una squadra pazzesca. Non dimentichiamo, però, che anche altre nazionali erano fortissime in quegli anni. Il Mondiale del '98 è stato strepitoso, così come Euro 2000 e quel Mondiale del 2002, giocatori pazzeschi. E' andata così""Sì, è vero. Purtroppo gli episodi segnano una carriera. Quando sono andato io alla Juve non era la Juve di prima, eravamo prima in B e poi in A, quindi era inimmaginabile vincere lo scudetto, era una squadra da piazzamento ma non da primo posto. Anche la mia Inter, però, era forte. Andai via dalla Roma, che aveva giocatori incredibili, e mi ritrovai in nerazzurro con Ronaldo e Vieri, non malissimo ecco... Nonostante tutto è arrivato il 5 maggio, perso con una Juve altrettanto forte. Quella Lazio non era una squadretta, c'erano Stam, Nesta, Poborsky e altri""Aveva già firmato, mi sono ritrovato dopo 3 mesi nel baratro, però ho fatto come sempre: mi sono rimboccato le maniche e mi sono ritrovato in B. Nonostante questo ho cercato di dare una mano a una società che ripartita dalla B, non sono mai andato a chiedere la cessione, anche se avevo mercato all'epoca, visto che ero un parametro zero. Milan? No, no mai, altre squadre estere mi avevano cercato, ma avevo preso un impegno e alla fine si è rivelata una cosa bella. Sono diventati giovani interessanti come Marchisio e Giovinco. E' stata un'esperienza diversa, poi in A abbiamo fatto bei campionati con Ranieri""E' stato bello, mi sentivo a casa. Le cose il primo anno sono andate bene, anche se la gestione della squadra, a livello societario, non fu la migliore, visto che la proprietà non era abituata a quei palcoscenici. Siamo stato sfortunati anche con il Bayern, sempre per episodi. Poi dopo sono successe un po' di cose, andai a Brescia, che fu la prima a cercarmi, perché dovevo andare via da Firenze visto che avevo capito che non avrei trovato spazio. A Brescia sono stato sfortunato, infortunio al tendine rotuleo che di fatto ha messo fine alla mia carriera. Due operazioni, ma non sono mai più riuscito a mettere piede in campo in maniera decente per poter giocare, anche solo per riprovarci. Il tendine rotuleo è una cosa tremenda"."Sì. Perché alla fine ho smesso a 33 anni, ero ancora giovane. Di testa stavo bene, c'ero, ma questo infortunio mi ha tagliato le gambe. Meno male che è arrivato alla fine, e non quando avevo 22 anni. Se no avrebbe precluso tutta quella carriera".@AngeTaglieri88