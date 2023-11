Javier Zanetti, presidente dell'Inter, ha parlato a BTV in vista della partita contro il Benfica in Champions League: "Tornare in Portogallo e incontrare gli amici è sempre bello. Sarà una partita tra due club con tradizione, con una grande storia. Mi aspetto una partita emozionante e divertente. Spero anche che si crei un'atmosfera fantastica allo stadio, che è bellissimo quando è pieno...".