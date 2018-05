Intervenuto ai microfoni di TyC Sports, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, parla della nazionale argentina e si esprime su quelle che per lui sono le favorite alla vittoria del Mondiale.



“Il cuore mi dice che potremo arrivare fino in fondo. Non sarà facile perchè ci sono Nazionali che stanno attraversando un grande momento, ma in un Mondiale non si sa mai. Mi fido della voglia e del livello dei calciatori argentini. In un Mondiale i dettagli sono fondamentali e spero che i ragazzi arrivino al 100% per disputare un gran Mondiale. Le favorite per il Mondiale? Spagna, Germania, bisogna fare attenzione al Brasile, ma il cuore dice sempre Argentina“.