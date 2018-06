Javier, commentatore tecnico per conto di Mediaset Premium ai Mondiali in Russia, è tornato a parlare dell’Argentina e dell’esclusione di Maurodai Mondiali. "Si meritava la convocazione, al di là di quanto fatto con l’Inter in queste stagioni. Ha segnato tanto e quando è stato chiamato in Nazionale si è fatto trovare pronto, meritava una chance, magari non da titolare. E’ rimasto male, ci ha sperato fino all’ultimo. Perché è stato escluso? In Argentina si parla pure di questioni extracampo, ma io non ci credo. Penso che sia una scelta tecnica di Sampaoli che ha voluto portare con sé Aguero e Higuain".