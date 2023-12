Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Télam in Argentina a margine dell'inaugurazione del complesso sportivo di calcio e paddle La Meca a Sarandí, facendo un bilancio sul 2023, anno che sta per concludersi e che ha regalato ai nerazzurri davvero tante soddisfazioni: "La verità è che si è concluso un grande anno per me, ho compiuto 50 anni, un numero importante. Quando ricordo com'è stato l'intero viaggio, mi sento orgoglioso".



SU SCALONI - "Ha espresso quello che sentiva, che doveva fermarsi e vedere altre cose che gli interessavano, ma dietro le sue dichiarazioni non c'è strategia. Non so se sia una questione economica, penso che sia stato sincero e sicuramente insieme al presidente dell'AFA troveranno una soluzione affinché la Nazionale argentina continui ad essere in un posto d'élite".