Javier Zanetti ha parlato a Inter.it in vista della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven.



IL PSV - "Prima di pensare al risultato di Barcellona-Tottenham, dovremo fare il nostro dovere e vincere la nostra partita, perché non sarà semplice. Dovremo fare del nostro meglio per superare il Psv Eindhoven, quindi aspettare un risultato positivo dal Camp Nou".



L'INTER MERITA - "Credo che l'Inter meriti di passare il turno per quello che ha fatto, speriamo sia così. Sapevamo dai tempi del sorteggio di essere in un gruppo difficile, ma eravamo anche consapevoli di avere le nostre possibilità. Vogliamo giocarcela fino alla fine, dobbiamo essere fiduciosi".



LA SOCIETA' - "La sfida più grande è quella della sostenibilità. Stiamo lavorando per questo, con tanti progetti a livello internazionale per far crescere i ricavi. Dopo una carriera come calciatore, questa nuova sfida mi affascina tantissimo. Do il mio contributo perché la Società aumenti i ricavi e la squadra possa diventare sempre più competitiva. L'Inter è cambiata tanto, ci sono stati dei passaggi di proprietà e mi sento molto a mio agio nel trasmettere i valori del club per portare avanti questo percorso".