Tramite La Nacion, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato delle aspettative sul Toro nella competizione: "Spero che Lauti faccia molti gol. Con noi all'Inter ha avuto una crescita notevole, ha aggiunto delle cose al suo gioco ed è diventato un punto di riferimento del club e della Nazionale. Ha un grande futuro, non ha ancora raggiunto il suo massimo. Sarà il suo primo Mondiale e gli ho detto di goderselo al massimo. Ha una grande cultura del lavoro e questo influisce sul fatto che faccia la differenza sul campo. Per come gioca e come si allena sembra un veterano".