Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter, attualmente dirigente, è intervenuto durante il Festival dello Sport, parlando dell'ex compagno Diego Milito e di Lautaro: "Diego è stato uno degli attaccanti più forti. Lautaro si è adattato subito al nostro calcio e sta facendo vedere tutto quanto può dare, ha margini di miglioramento. Lui è il presente e il futuro dell’Inter ed è importante per il club. Diego lo conosce bene e averlo da esempio è stato importante per Lautaro. Lo vedo quotidianamente alla Pinetina, è un grande professionista. Ha voglia di imparare e stupire e gli auguro di cuore di fare bene".