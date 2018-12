#Zanetti: “#Marotta? La sua carriera parla per lui. È un diregente molto competente e si integrerà a un gruppo di persone che vuole continuare a fare bene per l’#Inter”. pic.twitter.com/EXLZCUn7yx — calciomercato.com (@cmdotcom) 13 dicembre 2018

ha dichiarato a margine della presentazione del suo nuovo libro: "In questa nuova tappa della mia vita mi rendo utile a 360 gradi.che sicuramente si integrerà in un gruppo di persone che vuole continuare a fare bene per l'Inter".