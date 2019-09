Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha dichiarato a Inter Tv: "La terza maglia prende spunto da quelle con cui abbiamo vinto la Coppa Uefa nel 1998 e la Champions League nel 2010, due momenti indimenticabili vissuti insieme ai nostri tifosi. Il loro entusiasmo non mi sorprende, nessuno ama la propria squadra come gli interisti. Dobbiamo fare di tutto per renderli felici, lavorando insieme per il presente e per il futuro. Speriamo che d'ora in poi possano arrivare altre grandi soddisfazioni. Lo sponsor Pirelli è arrivato insieme a me, ormai fa parte della nostra famiglia. Conosco bene cosa pensano e come sentono la storia dell'Inter".