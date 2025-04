Zanetti ricorda Papa Francesco: "Legame speciale. Parlammo di Inter e Argentina, teneva al calcio"

Getty Images

Il vice-presidente dell'Inter ha voluto omaggiare il pontefice, suo connazionale, con un sentito e commosso messaggio sul proprio profilo Instagram: "Grazie per la tua umiltà, semplicità ed essere stato sempre vicino alle persone. Riposa in pace, Papa Francesco", ha scritto Pupi in italiano. Per poi aggiungere anche un pensiero per il popolo argentino: "Grazie per tutto e per aver rappresentato così bene gli argentini, riposa in pace".

- Zanetti è poi intervenuto a Sky Sport per ricordare e salutare Papa Bergoglio: "Prima di tutto è un giorno molto triste perché ci lascia una persona con grandi valori, umile, molto semplice, che ho avuto onore e privilegio di incontrare più volte insieme alla mia famiglia. E' una persona molto aperta a parlare di qualsiasi argomento. La prima volta che l’ho incontrato abbiamo parlato della sua passione per il calcio, era tifoso del San Lorenzo e mi ha detto a memoria la formazione della squadra che lui ha visto diventare campione di Argentina. Questo dimostra quanto ci teneva al calcio.. Questa mattina quando ho saputo la notizia, la mia mente e il mio cuore sono tornati alla prima volta che l’ho incontrato, al modo in cui è stato carino con i miei figli… Mi porterò dentro di me questi momenti che ci ha regalato".

"Lui non creava nessuna distanza - prosegue Zanetti -. Quando lo incontravi lo sentivi molto vicino e questa credo sia la cosa più bella che ha trasmesso a tutto il mondo. Era molto semplice e umile e quando parlavi con lui trovavi serenità che ti trasmetteva insieme all’amore. Era molto carino anche nei dettagli e credo che verrà ricordato per la persona che era".