Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato del trasferimento di Lautaro in nerazzurro, prendendosene il merito senza finta modestia.



Quanto orgoglio c’è, nel vedere Lautaro?

“Qui non sono modesto, qui dico la verità. Gran parte del merito è stato mio, se oggi Lautaro gioca nell’Inter. Portammo avanti io e Ausilio la trattativa. Sono felicissimo di aver dato un contributo simile al club: oggi il Toro è un patrimonio dell’Inter. Se può restare a lungo? Per come lo vedo io, per come parla e per il senso di appartenenza, può essere il punto di riferimento dell'Inter per tanti anni”.