Presente al pranzo Uefa per Barcellona-Inter, il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti ha parlato così ai giornalisti: "E' una partita sempre importante, si affrontano due squadre ricche di storia e di tradizione. Non vedo l’ora. Messi? Leo lo conosco bene, l’importante è che recuperi nel miglior modo possibile. Sappiamo che tipo di giocatore è e averlo contro è sempre complicato. Abbiamo fatto un grande inizio, ma la stagione è ancora lunga. Manca tanto. Quella di oggi è una gara importantissima perché ci dirà a che punto siamo. Favorita? In queste squadre non ci sono favorite. Si affrontano due grandi squadre con grandi giocatori e la partita deve essere giocata. Venire qua è sempre difficile ma abbiamo fiducia”