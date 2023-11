Il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti ha detto la sua a Planetwin365 su Matías Soulé, fantasista in prestito dalla Juventus al Frosinone e indicato come uno dei giocatori argentini più promettenti per il futuro: "Lo conoscevo e sapevo delle sue qualità. Già in Argentina era uno dei giovani più promettenti e la scelta di andare al Frosinone gli ha fatto bene. Lo vedo in continua crescita, sta facendo vedere il suo valore: arrivare al calcio italiano così giovane non è facile, ma quando uno ci arriva completa il suo percorso di crescita. Lui lo sta facendo nel migliore dei modi. Penso che troverà spazio anche nella nazionale argentina, è molto giovane e ha avanti tantissimo tempo. Per me è una questione di tempo".