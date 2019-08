Intervistato da Fox Sport Chile il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti ha parlato a margine dei sorteggi di Champions League dell'acquisto di Alexis Sanchez e della possibilità di chiudere il colpo Vidal.



SANCHEZ - "Sono contento del suo arrivo perché lo ritengo un giocatore importante, di grande esperienza, uno che fa la differenza. Come attaccante, ha caratteristiche che l'Inter non aveva e viene a completare il reparto assieme a Lukaku e Lautaro. È stata una trattativa complessa, ma questo fa parte del mercato. Spero potrà fare una grande stagione".



VIDAL -"Alla fine della sessione estiva manca poco, sono domande per i nostri uomini mercato. Ma posso dire che siamo contenti di quanto fatto finora. Poi i nostri dirigenti, se fiutano un affare, sicuramente non se lo fanno scappare".