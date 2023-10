Il presidente del Genoa, Zangrillo, ha parlato a Sky nel post partita della sfida persa contro il Milan. Tante le recriminazioni arbitrali



RISPETTO - "Sono qui per chiedere rispetto per questa squadra e per questa tifoseria".



SQUALIFICA - "Gilardino non è qui per evitare la squalifica, me la becco io"



MANO DI PULISIC - "È chiaro a tutti cosa è successo, per noi non c'è mai la certezza, ma soccombiamo sempre. Le regole le conosciamo e vale la scelta di campo, ma guarda caso la non certezza c'è sempre contro di noi"



GIROUD ASSASSINO - "Da medico l'entrata di Maignan su Ekuban la definisco assassina".



PICCOLE DANNEGGIATE - "Quello che abbiamo visto è chiaro. Non ci nascondiamo quando c'è uno scontro Davide contro Golia vince sempre Davide (ma intendeva Golia, un lapsus ndr.)".



Poi a Dazn

"Vedere questo stadio serve a cercare di sopravvivere in un mondo del calcio che è sempre più iniquo, dove la fanno da padroni sempre gli stessi e quelli che la fanno da padroni riescono, in qualche modo, a traslare il loro pensiero anche sul rettangolo di gioco".