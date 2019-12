Due gol nelle ultime tre partite, una punizione perfetta e tanta leadership. Luca Zanimacchia sta facendo sempre meglio con la sua Juventus Under23, un acquisto fortemente voluto dalla dirigenza bianconera in prospettiva e con margini decisamente interessanti: la Juve è soddisfatta, Zanimacchia dimostra talento e personalità, il suo piede sta anche contribuendo a portare punti in classifica durante un percorso di crescita che procede nel modo migliore. Insomma, la direzione è quella giusta.



Non è un caso che da qualche settimana si sia attivato più di un club tra Serie A e Serie B per studiare l'operazione: la Juve non vorrebbe privarsene e conta di mantenerlo nell'orbita bianconera perché convinta delle prospettive del 21enne nativo di Desio preso dal Genoa. Si deciderà presto, intanto Zanimacchia piace a tanti e convince... tutti.