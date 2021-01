Mentre la Roma combatteva con le unghie e con i denti per portare a casa i tre punti contro la Sampdoria e mentre Madalina Ghenea ribadiva di non essere la sua fidanzata, Nicolò Zaniolo, attraverso il profilo Instagram di sua madre, Francesca Costa, ha deciso di prendersi una pausa dai social. E lo ha comunicato così: “Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account (per ora il profilo è ancora attivo, ndr) e vi abbraccio”.Quasi 24 ore dopo però il profilo su Instagram di Nicolò è ancora attivo. Così come quello di Madalina e Sara.