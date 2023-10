Il centrocampista dell'Aston Villa e della nazionale italiana Nicolò Zaniolo è stato ascoltato per tre ore in procura a Torino: dopo Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, si è trattato del terzo giocatore al capezzale del pm Manuela Pedrotta, titolare sull'inchiesta per il caso scommesse. Al classe '99 è contestato l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, previsto all'art. 4 della legge 401 del 1989.



COSA RISCHIA - Se ciò fosse verificato, il giocatore rischierebbe esclusivamente una multa per avere scommesso su tali piattaforme, senza quindi incorrere in alcuna ripercussione, quindi squalifica, da un punto di vista sportivo. Zaniolo è sceso in campo sia in Premier League nel weekend che ieri in Conference League, con la maglia dei Villains.