La Roma e Nicolò Zaniolo sono pronti a riabbracciarsi di nuovo. La prossima settimana, infatti, il numero 22 sarà aggregato al gruppo della Primavera e il 10 aprile tornerà in campo al Tre Fontane. I ragazzi di Alberto De Rossi sfideranno la Fiorentina di Aquilani e Nicolò avrà l’occasione per tornare a mettere gli scarpini, come successo un anno fa a Diawara, appena rientrato dal secondo infortunio al ginocchio.





OK DEL DOTTORE - L'ok è arrivato oggi e non c'è stato bisogno di una nuova visita. Annullato il viaggio in Austria dal professor Fink, inizialmente programmato per domani. Il dottore potrebbe partire per la capitale per fare un check prima della partita del 10 aprile, ma i risultati mostrati nell'ultima visita ad Innsbruck erano stati più che sufficienti. Dopo il passaggio con la Primavera sarà il turno della prima squadra. Il nuovo esordio (non dal primo minuto) di Nicolò potrebbe avvenire il 25 aprile contro il Cagliari.