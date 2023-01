Nella notte di Dybala ed Abraham, Nicolò Zaniolo non c'era. Un virus intestinale lo ha tenuto a riposo, oggi sono previsti i controlli, come ha detto il gm Tiago Pinto. In ogni caso, l'attaccante giallorosso non vive settimane semplici: il rinnovo non arriva, i gol neppure, i fischi sì. E la rabbia pure. Per questo il suo miglior amico, l'influencer e imprenditore Gaspare Galasso, ha scritto una storia su Instagram per difenderlo.



LO SFOGO - Pubblicando un'immagine di Zaniolo con la Conference in mano, Galasso scrive: "Un minimo di gratitudine a chi ha sempre dato tutto quello che poteva dare. A chi ha portato qualcosa a Roma dopo anni nonostante i due bruttissimi infortuni che avrebbero distrutto chiunque. La forza come ci ha dimostrato Nico sta nel rialzarsi, combattere e onorare la maglia come ha sempre fatto questo ragazzo, sfortunato non poco. Ricordiamoci - ha aggiunto - che la gente ha fischiato il ragazzo che neppure qualche mese fa ha dato il massimo contributo per ottenere una coppa mai vinta a Roma. Che sia Champions, Europa o Conference stiamo parlando di un trofeo internazionale. Riflettete".