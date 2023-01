Manca poco, davvero poco alla fine del calciomercato invernale. E il caso più spinoso è sicuramente quello legato a Nicolò Zaniolo, messo all'angolo da club e tecnico e preso di mira dai tifosi dopo i tanti comportamenti sbagliati. Il numero 22 ha lanciato poco fa un primo, sottile messaggio di addio. Sul profilo Instagram (in cui ha bloccato di nuovo i commenti) ha tolto dalla Bio la dicitura "Football player as Roma" che campeggiava da anni dalla sua pagina. Zaniolo è ormai ai margini del progetto giallorosso e sta valutando l'opportunità di andare via da subito. Alla finestra restano Bournemout, Milan e Siviglia.