Il momento di Nicolò Zaniolo è complicato. Mentre il suo Aston Villa vola nell'elité del calcio inglese, il giocatore italiano è al centro del caso scommesse. L'ex Roma però ha dovuto incassare nuove critiche, in Inghilterra, stavolta per quanto successo in campo.



IL FATTO - Durante la gara vinta dai Villans sul West Ham, è stato l'ex bandiera del Liverpool, Jamie Carragher, ora commentatore per Sky Sports, a prendersela con l'azzurro. Intorno al 60', Zaniolo cade a terra tenendosi la testa dopo un contatto lieve con Edson Alvarez. L'arbitro interrompe il gioco facendo andare su tutte le furie l'ex difensore.



L'ATTACCO - "La regola che spinge l'arbitro a fermare subito il gioco quando c'è un contatto sulla testa è stata introdotta per aiutare i giocatori, ma ora ne stanno approfittando. Onestamente ne ho abbastanza. Capisco se fosse una cosa davvero seria, ma non c'era niente, il gioco doveva continuare. Fermandolo ogni volta, si uccide il calcio. La gente cade tenendosi la testa solo perchè sa che il gioco verrà fermato", ha detto Carragher.