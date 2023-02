Il Galatasaray annuncia l'acquisto di Nicolò Zaniolo. Il club turco, tramite i propri account social, ha pubblicato un video dell'ex esterno giallorosso intento a stampare la maglia di Muhammed Emin Ozkan, un ragazzo che qualche giorno fa su Twitter aveva mostrato tutto il suo entusiasmo per l'arrivo ad Istanbul di Zaniolo ma che ieri mattina è stato ritrovato senza vita sotto le macerie: "Sono molto dispiaciuto per Muhammed, e per il popolo turco. Io ho dato il mio contributo, facciamolo tutti e insieme saremo più forti di prima". Queste le parole di Zaniolo che con il suo nuovo club vestirà la maglia numero 17.