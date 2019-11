Nicolò Zaniolo prova ad allontanare i rumors di mercato: "Bacerò la maglia ogni giorno". È parte di una lunga intervista concessa al Daily Mail, nella quale il centrocampista svela i propri giocatori della Premier League: "Marcus Rashford e Kevin De Bruyne".



Preludio di un futuro in Premier? Non a giudicare dalle parole di Zaniolo: "Se mi chiamassero in Inghilterra? Sarebbe facile dire 'sì, perché no', ma non sarei io! Vi dirò la verità, di recente ho baciato la maglia della Roma e voglio baciarla ogni volta che segnerò un gol!".



Il tempo libero? Non ne ha molto Zaniolo: "Non ne ho molto in effetti per girare la città. Mi alleno, vado a casa e gioco partite, è la mia routine. Poi quando ho tempo lo passo con la mia famiglia e la mia ragazza. Ma vi dirò una cosa, vorrei che i tifosi della Roma sapessero che li amo e che adoro quando li sento urlare il mio nome. Mi eccita".



Spinoso il paragone con Totti, da evitare secondo lo stesso ex capitano della Roma. Non secondo Zaniolo, che raccoglie la sfida: "Francesco Totti è un'icona, una vera leggenda per il nostro calcio. È qualcosa din incredibile per la Roma e l'intera città. Il paragone è una motivazione extra per dare il mio meglio ogni giorno".



Respinto dalla Fiorentina? Zaniolo ha un'altra idea: "Capita a tutti di essere sottostimati, preferisco usare questa parola. Non mi sento respinto e non ho nessun tipo di rancore. Il mio primo club è stato la Virtus Entella e tutto è cambiato, ma ho ancora ricordi meravigliosi. Ricorderò sempre le mie radici e dove sono cresciuto".