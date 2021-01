Capodanno in famiglia per Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma ha festeggiato nel suo nuovo appartamento al Torrino insieme a papà Igor e mamma Francesca, che ha ballato con suo figlio a torso nudo.

Sullo sfondo c'è sempre il gossip. La nuova fiamma del talento italiano classe 1999 è Madalina Ghenea, una modella che ha 12 anni in più di lui e da poco separata da un milionario romeno, col quale ha avuto una figlia di 3 anni.



Nicolò Zaniolo diventerà padre, infatti la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta. La zia della ragazza, Sonia ha raccontato al sito Giornalettismo: "È la seconda volta che aspetta un figlio da Zaniolo. La prima risale a sette mesi fa. Poi la coppia ha scelto di interrompere la gravidanza. Non erano pronti. Ma quel gesto li ha uniti ancora di più. Poi la nuova gravidanza, lui vuole aspettare a dirlo alla famiglia e prende tempo. Appena i genitori lo scoprono corrono a Roma ed è il caos. Lei viene cacciata di casa in 24 ore e loro la abbandonano. Tutto questo succedeva il 6 dicembre e il 9, tre giorni dopo, Madalina Ghenea entra nella vita di Zaniolo, che nel mentre aspetta un figlio da mia nipote. Che intanto ha bloccato sul cellulare. Uno degli ultimi messaggi mandati a Sara è: 'Questa è responsabilità tua'. Per lui cosa significa responsabilità? Che provvederà a dare due soldi?".