Nicolò Zaniolo è pronto a tornare. La rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro in Olanda aveva aperto un nuovo buco nero nella carriera del talentuoso trequartista giallorosso, che però ora vede finalmente la luce. A esattamente sette mesi dall’infortunio, Zaniolo domani tornerà in gruppo con la Primavera di Alberto De Rossi. Per il ritorno dei grandi bisognerà aspettare ancora una decina di giorni.