Ormai è ufficiale: Nicolò Zaniolo non avrà cambiato maglia ma ha cambiato fidanzata. La nuova fiamma del campione della Roma si chiamae "vanta" quasi 100 mila follower su Instagram. Proprio sul famoso socialcon tanto di cuore. Appena 10 giorni fa Nicolò si era fatto immortalare con l'ormai ex fidanzata:che recentemente ha anche parlato di Zaniolo in un'intervista ormai anacronistica. ​La rottura è stata improvvisa. In poche ore, infatti, dall'account Instagram di Zaniolo - attutalmente ai box per un grave infortunio - sarebbero sparite le stories in evidenza con Sara e dopo poche ore è apparsa quella di