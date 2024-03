Zaniolo chiama, i bookmaker rispondono: Serie A nel futuro, Milan avanti sulla Juventus nelle quote

Dopo appena un anno passato all'estero, Nicolò Zaniolo si candida per un ritorno in Serie A. I bookmaker scommettono così sul futuro dell'ex Roma, intenzionato a fare rientro in Italia dopo le esperienze tra Galatasaray e Aston Villa. I betting analyst mettono il Milan in pole position, con l'arrivo del giocatore ex giovanili Inter visto a 4,50, stessa quota di un suo passaggio alla Fiorentina. Più indietro la Juventus a 7,50, dietro anche alle opzioni Stati Uniti e Arabia Saudita fissate a 5. Segue il Napoli, per cui l'acquisto di Zaniolo paga 10 volte la posta, mentre un clamoroso ritorno nella Capitale sponda Lazio si gioca a 15, così come un rientro alla Roma.