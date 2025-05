Zaniolo: "Chiedo scusa per ieri, ho reagito male alle provocazioni ma nessuna aggressione fisica"

torna sul brutto episodio di lunedì sera. L'attaccante della Fiorentina scrive in una storia pubblicata su Instagram:Sono andato lì con l'unico intento di dare un segnale positivo, di stare vicino ai ragazzi in un momento difficile dopo la partita., soprattutto perché so di dover essere un esempio per i più giovani. Ci tengo però a precisare che i fatti sono ben lontani da quanto ricostruito e cheSo di aver deluso qualcuno con questo episodio, ma spero che possiate capire che non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno. Detto questo, rinnovo le mie scuse. Da uomo, da sportivo e da persona che ama questo ambiente, voglio solo ricostruire e guardare avanti con umiltà".

. Sul tavolo del procuratore capo Giuseppe Chinè è arrivato un fascicolo aperto già questa mattina. Secondo l'agenzia di stampa Ansa,Lunedì sera al Viola Park si è giocata la(dove Zaniolo ha giocato in prestito nella seconda metà di questa stagione), ex squadra di Zaniolo dal 2018 al 2023, quando è stato ceduto per 15 milioni di euro ai turchi del Galatasaray, club ancora proprietario del suo cartellino. I giovani viola hanno vinto 2-1 in rimonta, qualificandosi alla finale.

A fine partita Zaniolo è andato negli spogliatoi."si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo. Secondo quanto ricostruito, il giocatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera giallorossa al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio. Durante il confronto,. La AS Roma condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport".

, comunicata dalla Fiorentina: "Al termine della partita - sostiene