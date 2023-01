Solo contro tutti. Nicolò Zaniolo si è fatto molti nemici a Roma, dopo la scelta di rifiutare la ricca offerta del Bournemouth. Mourinho, di fatto, lo ha scaricato, la società è furiosa, i tifosi sono sul piede di guerra. Secondo Il Messaggero chi lo vive quotidianamente, lo descrive deluso e amareggiato. Anche perché ne è uscito un quadro poco in linea con la realtà. Sono stati estremizzati dei concetti con l’obiettivo di spingerlo verso l’addio.



INACCETTABILE - Zaniolo ha capito di aver sbagliato, scegliendo di non partecipare al match del Picco contro lo Spezia, ma allo stesso tempo trova folle la pressione mediatica, secondo lui orchestrata dal club per fargli accettare le Cherries. È confuso, teme anche che la reazione della piazza, che per ora si è espressa soltanto sui social (a tal punto che ieri ha dovuto nuovamente chiudere i commenti sul suo profilo Instagram).