Un rapporto gelato quello fra il c.t. Roberto Mancini e Nicolò Zaniolo. Inutile nasconderlo, scrive la Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Roma è rimasto dispiaciuto per la mancata convocazione in Nazionale – giunta senza neppure una telefonata di spiegazione - che sembra essere l’ultimo grano di un rosario d’incomprensioni. La sensazione è che, nonostante Nicolò – senza eroismi di sorta – abbia “dato un ginocchio” per la causa azzurra (il secondo infortunio al ginocchio lo ebbe contro l’Olanda), il feeling con Mancini si sia appannato proprio dal momento del suo lento recupero, cioè nella scorsa stagione, quando la ruggine per la lunga inattività si è fatta sentire.



MOTIVI - Poi, certo, c’è stato tutto il resto. Ovvero, lo scorso novembre Zaniolo era stato convocato ma aveva lasciato Coverciano per un sovraccarico al polpaccio, mentre a ottobre era stato chiamato dopo l’infortunio di Pessina, ma il giallorosso aveva un problema al flessore. A marzo poi, in occasione della malinconica sfida contro la Macedonia, Mancini lo aveva mandato in tribuna, salvo poi schierarlo, a eliminazione mondiale avvenuta, contro la Turchia, con in coda un rimprovero perché non giocava di squadra. A maggio, infine, Zaniolo era stato sì convocato ma, dopo la finale di Conference, era rientrato a Roma per una contusione alla coscia e alla caviglia. Infortuni veri e certificati dagli esami.