Al termine della vittoria per 9-1 dell’Italia sull’Armenia che ha visto come grande protagonista Nicoló Zaniolo, autore di una doppietta e di un assist, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport proprio il giocatore della Roma. Queste le sue parole:



Momento speciale per te

Sono molto felice, questa sera ho coronato un altro sogno ma deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Giorno dopo giorno e allenamento dopo allenamento devo migliorare. Sono molto felice per la vittoria



Dopo le critiche di Capello hai infilato una partita migliore dell’altra...

Le critiche fan parte del gioco, era un periodo in cui non ero brillante in campo son d’accordo con lui, poi parla sempre il campo che è il miglior modo per rispondere alle critiche



Ha ragione Fonseca: il tuo ruolo è quello di esterno alto?

Mi trovo bene sia esterno che mezzala non ho preferenze. Dove il mister mi dice di giocare gioco e cerco di dare sempre il massimo



Adesso la tua candidatura all’Europeo ha acquisito forza

Io penso soltanto a giocare e divertirmi poi se ci sarà la convocazione sarà un altro sogno nel cassetto che realizzeró