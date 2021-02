Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti escono allo scoperto. Dopo le tante voci delle ultime settimane i due hanno di fatto ufficializzato la loro storia d’amore pubblicando più scatti romantico sui social. Insieme sul divano, abbracciati.



Non solo questo: l'attaccante della Roma ha commentato un selfie della bella modella napoletana con un eloquente: "Troppo bella!", mentre Chiara ha scritto il seguente commento ad una foto di Nicolò durante una seduta di allenamento: "Amore mio! Non vediamo l'ora di rivederti in campo".



Insomma, non ci sono più dubbi, è nato un amore. Guarda nella gallery tutte le FOTO della bellissima Chiara Nasti!