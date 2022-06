Nicolò Zaniolo e la Juventus si avvicinano. L’attaccante della Roma, decisivo nella finale di Conference League vinta dai giallorossi, potrebbe lasciare la Capitale dopo quattro anni vissuti tra l’esordio in Nazionale e quello in Champions League, i due lunghi infortuni e 22 gol segnati. Il rinnovo del contratto che scade nel 2024 non sembra però essere una certezza e da tempo i bianconeri in particolare si sono inseriti per provare a strappare la punta 22enne. Oltre alle insistenti voci di mercato a far sognare i tifosi della Juventus (e tenere in ansia quelli della Roma) ci sono le quote dei bookmaker, che nella speciale lavagna scommesse “Cambio Squadra” dedicata al calciomercato estivo 2022 danno Zaniolo partente a 1,65. Un addio doloroso per Josè Mourinho, che però potrebbe incassare meglio il colpo nel caso venissero confermate le voci del tentativo dei Friedkin di portare alla Roma Cristiano Ronaldo. Qualche audio che è circolato sui social e le radio romane hanno fatto sognare i tifosi, anche se si tratta di una missione quasi impossibile visto il costo dell’operazione. Per i quotisti, tuttavia, almeno l’addio di CR7 al Manchester United è assai probabile a quota 1,50.