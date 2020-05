Nicolò Zaniolo attende il ritorno in campo. Intanto, il centrocampista della Roma si diverte a giocare alla PlayStation insieme all'amico Gaspare Galasso, pubblicando i duelli in alcune dirette Instagram. Nel corso dell'ultima, Zaniolo ha risposto alle provocazioni dell'amico, che lo invitava a cantare l'inno della Lazio: "Non sento più cantare quella canzonaccia...come faceva? Porta sfiga, te ne fa prendere 4 in 20 minuti!".